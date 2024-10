Revolutionäre CERENERGY-Batterie: Effizient, umweltfreundlich und langlebig!

Die Altech Advanced Materials AG hat am 1. Oktober 2024 den ersten Prototypen ihrer CERENERGY-Batterie, das „BatteryPack ABS60“, in Betrieb genommen. Dieser Prototyp wurde im Testlabor des Fraunhofer IKTS in Dresden installiert und ermöglicht durch eine speziell entwickelte Teststation die Durchführung kontinuierlicher Lade- und Entladezyklen. Erste Tests zeigen eine hohe Effizienz und robuste Leistung der Batterie, die sich besonders durch ihre thermische Stabilität auszeichnet. Diese Eigenschaften sind entscheidend für den Einsatz in Energiespeichersystemen mit hoher Kapazität.

Die CERENERGY-Batterie nutzt Natriumchlorid und kommt ohne kritische Rohstoffe aus, was sie umweltfreundlicher macht als herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien. Sie kann in einem breiten Temperaturbereich betrieben werden und hat eine Lebensdauer von bis zu 15 Jahren, was sie für industrielle Anwendungen besonders attraktiv macht. Die ersten Testergebnisse belegen die Haltbarkeit der Zellen, die auch unter extremen Bedingungen wie Überladung und Überentladung stabil bleiben.