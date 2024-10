Lufthansa: Barclays hebt Kursziel an – Doch Streiks und Stornierungen drohen!

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Lufthansa-Aktie von 7,50 Euro auf 9,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg begründet diese "konträre Empfehlung" mit der Annahme, dass eine dritte Gewinnwarnung vermieden werden kann. Ein bevorstehender Kapitalmarkttag Ende November könnte zudem das Vertrauen in den Technik-Bereich der Lufthansa, insbesondere in die Instandhaltungsdienstleistungen (MRO), stärken.

Gleichzeitig sieht sich die Lufthansa mit Herausforderungen konfrontiert. Vor dem Tag der Deutschen Einheit haben die Gewerkschaft Verdi und die Beschäftigten der Airport Services in Dresden und Leipzig zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Verdi-Verhandlungsführer Paul Schmidt äußerte, dass kein Lufthansa-Verkehr an diesem Tag möglich sein werde. Die Lufthansa hat bereits angekündigt, ihre Tochtergesellschaften ASL und ASD zu schließen, was etwa 140 Mitarbeiter betrifft. Die Aufgaben der Flugzeugabfertigung sollen künftig von externen Dienstleistern übernommen werden. Verdi kritisierte die Schließungsankündigung und forderte eine Lohnerhöhung sowie einen Inflationsausgleich für die Beschäftigten.