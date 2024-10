Euro fällt weiter: Zinssenkungen der EZB belasten den Kurs stark!

Am Montag gab der Euro seine Kursgewinne ab, nachdem er kurzzeitig über 1,12 US-Dollar gestiegen war. Im New Yorker Handel fiel der Kurs auf 1,1127 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1196 Dollar festgesetzt. Der Druck auf den Euro resultierte aus Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell, der eine Rückkehr zu einer neutralen Geldpolitik in Aussicht stellte, sofern sich die Wirtschaft stabil entwickle. Eine neutrale Geldpolitik bedeutet, dass die US-Notenbank weder stimulierend noch bremsend auf die Wirtschaft einwirkt.

Die Inflation in der Eurozone zeigt Anzeichen einer Abschwächung. In Deutschland und Italien sank der Preisauftrieb im September, und auch in Frankreich und Spanien war ein Rückgang der Inflationsrate zu verzeichnen. Am Dienstag werden die Zahlen für den gesamten Währungsraum erwartet, wobei ein Rückgang unter das EZB-Ziel von zwei Prozent erwartet wird. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, kommentierte, dass die EZB unter Druck stehe, die Zinsen schneller zu senken, jedoch nicht in Panik verfallen müsse, da ihre Leitzinsen bereits unter den US-Zinsen lägen.