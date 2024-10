Vonovia: 1,8 Milliarden Euro Liquiditätszufluss – Wachstum und Chancen!

Eine der Transaktionen umfasst den Verkauf von 11 Development-Projekten an einen neuen Fonds, der von HIH Invest Real Estate GmbH und Vonovia gegründet wurde, für 500 Millionen Euro. Der Fonds zielt darauf ab, Development-Projekte in deutschen Metropolregionen zu erwerben und zu verwalten. HIH Invest ist Mehrheitseigentümer, während Vonovia weiterhin mit einem Eigenkapitalanteil beteiligt bleibt.

Die Vonovia SE, Europas führendes privates Wohnungsunternehmen, hat am 2. Oktober 2024 drei bedeutende Transaktionen abgeschlossen, die einen Liquiditätszufluss von insgesamt 1,8 Milliarden Euro generieren. Dies folgt auf bereits erzielte Verkaufserlöse von 1,5 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2024, wodurch sich der gesamte Liquiditätszufluss seit Jahresbeginn auf über 3,3 Milliarden Euro beläuft. Für das gesamte Jahr 2024 erwartet Vonovia einen Liquiditätszufluss von rund 4 Milliarden Euro, was dem Niveau des Vorjahres entspricht.

Zusätzlich haben Vonovia und Apollo eine Partnerschaft vereinbart, um eine Gesellschaft zu gründen, die über 20 % der Anteile an der Deutsche Wohnen SE halten wird. Diese Transaktion wird Vonovia einen Liquiditätszufluss von über 1 Milliarde Euro bringen. Darüber hinaus verkauft die Deutsche Wohnen 27 Pflegeeinrichtungen im Großraum Berlin für mehr als 300 Millionen Euro an einen Fonds, der von Civitas Investment Management verwaltet wird. Die Alloheim-Gruppe übernimmt den Betrieb und die Mitarbeiter dieser Einrichtungen.

Die erwarteten Liquiditätszuflüsse aus diesen Transaktionen sollen bis Ende 2024 bzw. in der ersten Jahreshälfte 2025 realisiert werden. Vonovia, mit einem Portfolio von rund 543.000 Wohnungen in Deutschland, Schweden und Österreich, setzt auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung, die auf Kundenorientierung und Mieterzufriedenheit abzielt. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau seiner Bestände.

In den letzten Monaten hat die Vonovia-Aktie eine positive Entwicklung gezeigt, mit einem Kursanstieg von 24,4 % seit Juli 2024. Analysten sehen Potenzial für weiteres Wachstum, insbesondere im Kontext sinkender Zinsen, die die Refinanzierungskosten senken und zukünftige Investitionen erleichtern könnten. Trotz der Herausforderungen durch hohe Verbindlichkeiten bleibt die Bewertung der Aktie moderat, was sie für Investoren attraktiv macht.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 33,57EUR auf Lang & Schwarz (03. Oktober 2024, 07:43 Uhr) gehandelt.