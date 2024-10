Pyramid AG: Neuer CEO und CFO – Strategiewechsel für nachhaltiges Wachstum! Die Pyramid AG hat am 30. September 2024 bedeutende Veränderungen in ihrem Vorstand sowie eine neue strategische Ausrichtung vorgestellt. Andreas Empl wurde zum CEO und Vorsitzenden des Vorstands ernannt, während Christian Damjakob als neuer CFO in …