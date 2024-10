Coca-Cola schließt 5 Werke in Deutschland: 505 Jobs in Gefahr!

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) plant, im Jahr 2025 fünf Produktions- und Logistikstandorte in Deutschland zu schließen. Die betroffenen Werke befinden sich in Köln, Neumünster, Berlin-Hohenschönhausen, Bielefeld und Memmingen. Insgesamt sollen 505 Arbeitsplätze wegfallen, während 207 Stellen an andere Standorte verlagert und 78 neue Jobs geschaffen werden. CCEP begründet die Schließungen mit der Notwendigkeit, sich in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld kosteneffizienter aufzustellen und die Auslastung des bestehenden Produktions- und Logistiknetzwerks zu optimieren.

Insbesondere das Werk in Köln, das rund 600 Mitarbeiter beschäftigt, wird zum 31. März 2025 geschlossen. CCEP argumentiert, dass die Standortdichte im Westen Deutschlands zu hoch sei und Köln als kleinster Betrieb keine ausreichenden Ausbau- und Wachstumsmöglichkeiten biete. Die anderen vier betroffenen Standorte sind reine Logistikstätten. Die Entscheidung folgt auf Veränderungen in der Getränkelogistik, bei denen große Handelspartner zunehmend von Direktbelieferungen auf Zentrallager umstellen, was zu einem Rückgang der direkten Kunden und Bestellungen führt.