Zinssenkungserwartungen treiben deutsche Staatsanleihen in die Höhe!

Am Dienstag, den 10. Oktober 2023, verzeichneten die Kurse deutscher Staatsanleihen einen Anstieg, was sich in einem Anstieg des Euro-Bund-Futures um 0,42 Prozent auf 135,50 Punkte niederschlug. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,07 Prozent. Diese Entwicklung ist vor dem Hintergrund der Zinssenkungserwartungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) zu sehen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde bekräftigte in einer Rede vor dem EU-Parlament die Markterwartungen, dass die EZB am 17. Oktober die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte senken könnte. Zudem wird eine weitere Zinssenkung im Dezember als realistisch erachtet. Lagarde äußerte sich optimistisch hinsichtlich der Erreichung des Inflationsziels, auch wenn es im vierten Quartal 2024 zu einer leichten Gegenbewegung kommen könnte.

Die Inflation in der Eurozone fiel im September erstmals seit über drei Jahren unter die Marke von zwei Prozent, was die Erwartungen an eine Zinssenkung weiter verstärkte. Die Jahresrate sank von 2,2 Prozent im Vormonat auf 1,8 Prozent. Diese Entwicklung könnte der EZB ein Zeitfenster für zusätzliche Zinsschritte eröffnen, so die Einschätzung von Vincent Stamer, Volkswirt bei der Commerzbank. Auch die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone, die am Dienstag veröffentlicht wurden, signalisierten eine anhaltende Abschwächung der wirtschaftlichen Aktivität, was die Marktteilnehmer zusätzlich verunsicherte.

Am Montag, dem 9. Oktober, waren die Kurse deutscher Staatsanleihen zunächst gefallen, da der Euro-Bund-Future um 0,19 Prozent auf 134,56 Punkte sank und die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,16 Prozent stieg. Die Anleger warteten auf Verbraucherpreisdaten aus Deutschland, die einen Rückgang der Inflation signalisierten, jedoch nicht die erhoffte Unterstützung für die Anleihen brachten.

Am Mittwoch, den 11. Oktober, sanken die Kurse deutscher Bundesanleihen leicht, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,05 Prozent lag. Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, insbesondere die Berichte über einen möglichen Raketenangriff des Iran auf Israel, hatten bisher keinen signifikanten Einfluss auf die Nachfrage nach sicheren Anlagen wie Bundesanleihen. Die Marktteilnehmer richten ihr Augenmerk nun verstärkt auf bevorstehende Konjunkturdaten, insbesondere den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der wichtige Hinweise auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed geben könnte.

