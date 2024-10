Der BVB zeigte sich vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Stadion in Topform und erzielte mit sechs Toren in der ersten Halbzeit eine der besten Leistungen in der Vereinsgeschichte. Neben Adeyemi trafen auch Emre Can, Serhou Guirassy und Felix Nmecha. Sportdirektor Sebastian Kehl lobte Adeyemis Fortschritte und betonte, dass er der Mannschaft viel geben könne. Adeyemi selbst führte seinen Formanstieg humorvoll auf die gesunde Ernährung seiner Frau zurück, die ihm Brokkoli zubereitet hatte.

Karim Adeyemi hat mit einem beeindruckenden Dreierpack maßgeblich zum 7:1 (5:1)-Rekordsieg von Borussia Dortmund über Celtic Glasgow in der Champions League beigetragen. Trotz einer verletzungsbedingten Auswechslung nach der ersten Halbzeit war der 22-Jährige stolz auf seine Leistung und äußerte sich optimistisch über seine Muskelverletzung. "Ich mache das Beste daraus und nehme die gute Energie mit", sagte Adeyemi, der mit seinen drei Toren in der 11., 29. und 41. Minute sowie einem herausgeholten Elfmeter eine herausragende erste Halbzeit spielte.

Trotz des Rekordsiegs bleibt die Verletzung von Adeyemi ein Sorgenpunkt für die Dortmunder. Nach einem Sprint musste er sich an den Oberschenkel fassen und wurde ausgewechselt, was Erinnerungen an frühere Verletzungen weckte. Dennoch zeigte sich der Spieler optimistisch, dass die Diagnose nicht gravierend sein würde. In dieser Saison hat er bereits in acht Pflichtspielen fünf Tore und fünf Assists erzielt, was seine Leistung im Vergleich zur letzten Saison deutlich verbessert.

Die Dortmunder Mannschaft, die mit diesem Sieg in der Spitzengruppe der reformierten Champions-League-Tabelle steht, reist mit viel Selbstvertrauen zur Neuauflage des letzten Endspiels gegen Real Madrid. Die hohe Anzahl an Toren und die offensiven Leistungen der Spieler, insbesondere von Adeyemi und Guirassy, lassen auf eine erfolgreiche Saison hoffen.

Insgesamt war der Sieg gegen Celtic nicht nur ein sportlicher Erfolg, sondern auch ein Zeichen für die wachsende Stärke des BVB in der Champions League. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie in der Lage ist, auch gegen starke Gegner zu bestehen, und die Fans dürfen auf weitere spannende Spiele in der Königsklasse hoffen.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 3,683EUR auf Lang & Schwarz (03. Oktober 2024, 07:44 Uhr) gehandelt.