Photon Energy startet innovatives Solarkraftwerk für FORVIA in Ungarn!

Georg Hotar, CEO der Photon Energy Group, betonte die Bedeutung dieses Projekts für die Stärkung der Marktpräsenz von Photon Energy in Ungarn und die Unterstützung von FORVIA bei der Reduzierung seines CO2-Fußabdrucks. Das Kraftwerk befindet sich in Nagykáta, etwa 80 km südöstlich von Budapest, und nutzt eine Ost/West-Montagestruktur, um über 20 % des jährlichen Stromverbrauchs des Standorts abzudecken. Insgesamt werden 1.248 monofaziale Module installiert, die während der Laufzeit des PPA zu einer Reduzierung der CO2e-Emissionen um etwa 3.620 Tonnen beitragen.

Photon Energy N.V. hat erfolgreich das erste On-Site-PPA-Solarkraftwerk für FORVIA in Ungarn in Betrieb genommen. Das Photovoltaik-Kraftwerk mit einer Leistung von 658 kWp wurde auf dem Gelände von Clarion Hungary Electronics Kft., einer Tochtergesellschaft von FORVIA, errichtet. Im Rahmen eines 20-jährigen Stromabnahmevertrags (PPA) wird das Kraftwerk voraussichtlich 14,1 GWh Strom erzeugen, der vollständig von Clarion Hungary abgenommen wird. Diese Initiative ist Teil von FORVIAs globalem On-Site-Solar-PV-Programm, das in Zusammenarbeit mit ENGIE Impact entwickelt wurde, um die CO2-Emissionen zu reduzieren und langfristige Energiekosteneinsparungen zu erzielen.

In einer weiteren Mitteilung gab Photon Energy bekannt, dass das Unternehmen zwei in Betrieb befindliche Solarkraftwerke und ein hybrides Solar-/Batterieprojekt an CleanPeak Energy verkauft hat. Der Verkauf umfasst Anlagen mit einer Gesamtleistung von 14,5 MWp sowie ein hybrides Projekt mit 8,2 MWp / 10,9 MWh in Australien. Dieser Schritt ist Teil der Neuausrichtung von Photon Energy auf die Entwicklung von Energiespeichertechnologien, um die Herausforderungen der Intermittenz erneuerbarer Energien zu bewältigen. Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich im Oktober 2024 erfolgen und wird zu einem Netto-Cash-Beitrag von über 6 Millionen Euro führen.

Photon Energy verfolgt eine umfassende Strategie zur Integration erneuerbarer Energien in das Netz und zur Bereitstellung flexibler Energielösungen. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung im Jahr 2008 über 160 MWp an Solarkraftwerken gebaut und betreibt derzeit eine Gesamtkapazität von 51,8 MWp in Ungarn. Mit dem Fokus auf Energiespeicherung und der Entwicklung innovativer Technologien plant Photon Energy, eine führende Rolle in der Energieinnovation zu übernehmen.

Die Photon Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 1,485EUR auf Frankfurt (02. Oktober 2024, 08:04 Uhr) gehandelt.