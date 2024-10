Scholz eröffnet erstes Quantenrechenzentrum in Europa – Zukunftstechnologie für Deutschland!

Quantencomputer unterscheiden sich grundlegend von klassischen Computern, da sie mit Qubits arbeiten, die sich nicht nur in den Zuständen 0 oder 1 befinden können, sondern auch in Überlagerungen dieser Zustände. Diese Eigenschaft ermöglicht es Quantencomputern, komplexe Probleme zu lösen, die für herkömmliche Computer eine Herausforderung darstellen. Beispielsweise können sie chemische Systeme effizienter simulieren, die Logistik optimieren und Datenverschlüsselungen durch schnelleres Faktorisieren großer Zahlen verbessern.

Das neue Rechenzentrum in Ehningen wird voraussichtlich von IBM-Kunden in verschiedenen Bereichen genutzt, darunter Materialwissenschaften, Hochenergiephysik, Energiewende, Nachhaltigkeit und Finanzanwendungen. IBM hat zudem betont, dass das Rechenzentrum den europäischen Datenschutzbestimmungen Rechnung trägt, was für viele Unternehmen von großer Bedeutung ist. Die Einrichtung in Baden-Württemberg ist die zweite Quanten-Cloud-Region von IBM weltweit, nach der in Poughkeepsie, New York.

Im Rahmen seines Besuchs in Baden-Württemberg wird Scholz auch an einer Podiumsdiskussion teilnehmen und das Rechenzentrum besichtigen. Am Nachmittag wird er eine Festrede für Reinhold Würth, den Gründer des Handelskonzerns Würth, halten, der sein 75. Arbeitsjubiläum feiert. Würth, bekannt als "Schraubenkönig", hat das Unternehmen von einem kleinen Betrieb zu einem globalen Player mit über 88.500 Mitarbeitern und einem Umsatz von mehr als 20 Milliarden Euro im Jahr 2023 entwickelt.

Scholz' Engagement für die Förderung von Quantencomputing und anderen Schlüsseltechnologien zeigt die strategische Ausrichtung der Bundesregierung, die Innovationskraft Deutschlands zu stärken und die Abhängigkeit von anderen Ländern in wichtigen Technologiebereichen zu reduzieren.

Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 219,7EUR auf NYSE (03. Oktober 2024, 02:04 Uhr) gehandelt.