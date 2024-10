KAP AG verkauft Precision Components: Strategische Neuausrichtung 2024!

Die KAP AG, eine börsennotierte Industrieholding mit Sitz in Fulda, hat am 1. Oktober 2024 den Verkauf ihres Segments „Precision Components“ an das bisherige Management im Rahmen eines Management-Buy-Outs (MBO) bekannt gegeben. Ziel dieser strategischen Entscheidung ist eine Straffung des Beteiligungsportfolios, um sich auf wachstumsstärkere Segmente zu konzentrieren. Der Abschluss der Transaktion ist für Ende Oktober 2024 geplant.

Im Rahmen des Verkaufs werden die operativen Gesellschaften Präzisionsteile Dresden GmbH & Co. KG, Gear Motion GmbH und BEBUSCH Hungaria Müanyagfeldolgozó Kft. sowie mehrere zugehörige Verwaltungsunternehmen übertragen. KAP erwartet durch den Verkauf einen Erlös im einstelligen Millionen-Euro-Bereich, während der Käufer auch Pensions- und Finanzverpflichtungen übernimmt. Trotz der Erlöse wird der Verkauf aufgrund der hohen Investitionen in das Segment in den vergangenen Jahren zu Buchverlusten im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich führen. Diese Verluste werden jedoch nicht der operativen Geschäftsentwicklung zugerechnet, sodass sie keinen Einfluss auf die Prognose für das Jahr 2024 haben.