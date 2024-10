DWK Deutsche Wasserkraft AG: Kapitalerhöhung für Norwegen-Übernahme geplant!

Die DWK Deutsche Wasserkraft AG hat am 1. Oktober 2024 eine Kapitalerhöhung angekündigt, die sowohl eine Sachkapitalerhöhung als auch eine Barkapitalerhöhung umfasst. Im Rahmen der Sachkapitalerhöhung plant das Unternehmen, bis zu 350.000 neue Aktien aus genehmigtem Kapital auszugeben, um die Antares Hydropower Norway AS zu übernehmen. Diese Transaktion erfolgt durch die Einbringung sämtlicher Anteile an der Antares Hydropower Norway AS, die als Wasserkraft-Asset- und Investment-Manager in Norwegen und Deutschland tätig ist. Die Bewertung der Zielgesellschaft wird voraussichtlich im mittleren sechsstelligen Eurobereich liegen. Die genauen Details der Sachkapitalerhöhung werden nach Abschluss eines Bewertungsgutachtens festgelegt.

Zusätzlich hat der Vorstand der DWK beschlossen, eine Barkapitalerhöhung durch die Ausgabe neuer Aktien mit Bezugsrechten durchzuführen. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 883.385,60 Euro, wobei bis zu 552.116 neue Aktien zu einem Bezugspreis von 1,60 Euro pro Aktie angeboten werden. Dies entspricht einem Abschlag von etwa 40 % auf den Schlusskurs der DWK-Aktien am letzten Handelstag vor der Beschlussfassung. Das Bezugsverhältnis beträgt 4:1, was bedeutet, dass vier alte Aktien den Bezug einer neuen Aktie ermöglichen. Aktionäre haben zudem die Möglichkeit zum Überbezug. Die Erlöse aus dieser Barkapitalerhöhung sollen für den strukturellen Aufbau der Gesellschaft verwendet werden.

Die DWK Deutsche Wasserkraft AG ist ein deutsch-norwegisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, den Erwerb und den Betrieb von Small-Hydro-Laufwasserkraftwerken in Europa spezialisiert hat, insbesondere in Norwegen. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, ein Portfolio an Wasserkraftwerken aufzubauen und kontinuierlich zu erweitern. Die DWK gilt als der erste in Deutschland börsennotierte unabhängige Wasserkraft-Stromerzeuger und hebt sich durch ihre Umweltverträglichkeit und hohe Energieeffizienz hervor.

Parallel zu diesen Entwicklungen hat Gunnar Binder, der seit 2013 im Vorstand tätig war, planmäßig zum 30. September 2024 sein Amt niedergelegt, bleibt jedoch als Berater dem Unternehmen erhalten. Der Aufsichtsrat würdigte seine Beiträge zur Umfirmierung und Neustrukturierung der Gesellschaft und betonte die Bedeutung seiner Kapitalmarktexpertise. Der Vorstand besteht nun aus Jan Erik Schulien und Henning Rath.

Die DWK Deutsche Wasserkraft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,50 % und einem Kurs von 2,22EUR auf Hamburg (02. Oktober 2024, 08:16 Uhr) gehandelt.