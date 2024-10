Meta Wolf AG übernimmt Deutsche Steinzeug: Umsatzsprung und grüne Zukunft!

Die Meta Wolf AG hat am 30. September 2024 den erfolgreichen Erwerb des Geschäftsbetriebs der Deutschen Steinzeug Cremer & Breuer AG (DSCB) bekannt gegeben. Dieser Schritt markiert einen bedeutenden Meilenstein für die Meta Wolf-Gruppe, die sich nun als Weltmarktführer in der Architekturkeramik positioniert, insbesondere durch die bekannte Marke AGROB BUCHTAL. Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. September 2024 wird der Konzernumsatz für das Geschäftsjahr 2024 auf eine Bandbreite von 60 bis 80 Millionen Euro geschätzt, was einem Anstieg von mindestens 240 bis 320 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Prognoseanpassung ist maßgeblich auf den Erwerb der DSCB zurückzuführen.

Trotz des signifikanten Umsatzwachstums erwartet der Vorstand ein Adjusted EBT (Ergebnis vor Steuern) in der Bandbreite von -3 bis -6 Millionen Euro. Diese Zahlen reflektieren die Integrationskosten der DSCB, den Anlauf des neuen Produktionswerks in Bremerhaven sowie Investitionen in Solar- und Batteriespeichersysteme. Auch die IT-Entwicklung zur Automatisierung von Prozessen und die Markteinführung von Meta Wolf Solar sind in dieser Prognose berücksichtigt.