ALBA SE: Höheres Delisting-Angebot von 7,94 Euro pro Aktie angekündigt!

Am 2. Oktober 2024 veröffentlichte die ALBA plc & Co. KG eine Mitteilung gemäß dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) über ihr öffentliches Delisting-Erwerbsangebot für die Aktien der ALBA SE. Die Bieterin, mit Sitz in Berlin, plant, ein Barangebot an die Aktionäre der ALBA SE abzugeben, um sämtliche nicht bereits gehaltenen Stückaktien zu erwerben. Der rechnerische Anteil am Grundkapital der ALBA SE beträgt jeweils 2,60 Euro pro Aktie (ISIN DE0006209901).

Ursprünglich hatte die Bieterin am 25. September 2024 angekündigt, dass sie für jede eingereichte Aktie eine Gegenleistung von voraussichtlich 7,94 Euro bieten möchte. Allerdings stellte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in einem Schreiben vom 2. Oktober 2024 fest, dass der gültige Sechs-Monats-Durchschnittskurs der ALBA SE-Aktie zum Stichtag 24. September 2024 bei 7,62 Euro lag. Infolgedessen hat die Bieterin ihre Gegenleistung auf 7,62 Euro pro Aktie angepasst.