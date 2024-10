Blue Cap AG verkauft nokra: Erfolgreicher Exit mit 21% Rendite!

Die Blue Cap AG hat am 30. September 2024 den Verkauf ihrer 90%-Beteiligung an der nokra Optische Prüftechnik und Automation GmbH an die Vishay Precision Group (VPG) bekannt gegeben. Der Verkaufspreis liegt im niedrigen einstelligen Millionenbereich und übersteigt die Net Asset Value-Bewertung von nokra zum 30. Juni 2024 um mehr als 1 Million Euro. Diese Transaktion resultiert in einer jährlichen Verzinsung des investierten Kapitals von etwa 21 % und einem Multiple von rund 6x auf das eingesetzte Kapital.

Der CEO der Blue Cap, Dr. Henning von Kottwitz, äußerte sich erfreut über den erfolgreichen Exit von nokra, auch wenn es sich um eine kleinere Beteiligung handelt. Er betonte, dass dieser Verkauf Teil des Best-Owner-Ansatzes der Blue Cap sei, der darauf abzielt, Beteiligungen nach der Hebung von Wertsteigerungspotenzialen zu veräußern. Gleichzeitig kündigte er an, dass das Unternehmen weiterhin auf die Realisierung geplanter Verkäufe fokussiert sei, um nachhaltigen Wert für die Investoren zu schaffen.

Günter Lauven, Geschäftsführer von nokra, dankte der Blue Cap für deren Unterstützung in den vergangenen Jahren, die maßgeblich zur Weiterentwicklung des Unternehmens beigetragen habe. Er zeigte sich optimistisch, dass die Zusammenarbeit mit VPG das Wachstum und die Innovationskraft von nokra weiter vorantreiben wird.

Aufgrund der geringen Größe von nokra hat der Verkauf keine Auswirkungen auf die Prognose für das Gesamtjahr 2024. Der Vorstand erwartet weiterhin einen Konzernumsatz zwischen 270 und 290 Millionen Euro sowie eine Adjusted EBITDA-Marge von 8,5 bis 9,5 %.

Die Blue Cap AG, gegründet im Jahr 2006 und mit Sitz in München, ist eine kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft, die sich auf den Erwerb und die Entwicklung mittelständischer Unternehmen in Sondersituationen spezialisiert hat. Der Konzern beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiter in Deutschland und anderen europäischen Ländern und hält Mehrheitsanteile an mehreren Unternehmen in verschiedenen Branchen.

Die Blue Cap Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 16,65EUR auf Lang & Schwarz (03. Oktober 2024, 07:47 Uhr) gehandelt.