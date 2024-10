Positive Trends bei Bankanleihen: Peripherie-Banken im Aufwind!

Die Regulierungspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) hat dazu beigetragen, die Spreads in den Peripherieländern zu stabilisieren, was die Marktbedingungen für Banken in diesen Regionen verbessert. Boudinet ist optimistisch, dass die finanzielle Gesundheit der „Peripherie“-Banken nicht signifikant schlechter wird als die der „Kern“-Banken, selbst im Falle einer wirtschaftlichen Rezession. Die Konsolidierung im spanischen und italienischen Bankensektor stärkt zudem deren Glaubwürdigkeit und erleichtert den Zugang zu den Anleihemärkten.

Die La Française Group hat in ihrem aktuellen Marktbericht vom 1. Oktober 2024 die Entwicklungen im Bereich der vor- und nachrangigen Bankanleihen analysiert. Jérémie Boudinet, Leiter der Abteilung für Finanz- und nachrangige Schulden bei Crédit Mutuel Asset Management, hebt hervor, dass Banken oft als Indikatoren für die wirtschaftliche Lage ihrer Referenzstaaten betrachtet werden. In der aktuellen Marktsituation zeigen sich jedoch positive Trends, die eine breitere Allokation und qualitativ hochwertigere Titel ermöglichen.

Ein wesentlicher Trend ist die Ausweitung der Allokationen auf Emittenten mit besserer Qualität und höherer Liquidität. Die MREL-Anforderungen zwingen Banken in der Peripherie, regelmäßig Anleihen zu emittieren, was die Liquidität der Märkte erhöht. Viele Banken haben ihre Ratings verbessert und bieten nun Anleihen mit Investment-Grade- oder BB-Ratings an, was sie für Investoren attraktiver macht.

Darüber hinaus eröffnet sich die Möglichkeit, in weniger bekannte, aber qualitativ hochwertige Banken zu investieren, insbesondere in nachrangige Anleihen. Kleinere Banken, die zuvor auf gedeckte Schuldverschreibungen angewiesen waren, haben nun besseren Zugang zum Primärmarkt. Dies könnte dazu führen, dass Banken wie die Banca Monte dei Paschi di Siena oder die National Bank of Greece in naher Zukunft Anleihen emittieren.

Die Marktbedingungen werden auch durch Konsolidierungstrends in der Branche beeinflusst. Gerüchte über Fusionen und Übernahmen, wie das Übernahmeangebot der BBVA für die Banco de Sabadell, zeigen, dass der Markt in Bewegung ist. Obwohl der Zeitpunkt solcher Fusionen ungewiss bleibt, sind die fundamentalen Trends positiv.

Insgesamt erwartet La Française, dass die Wahrnehmung der Anleger sich ändern wird und die Robustheit der europäischen Banken, insbesondere der Peripherie-Banken, stärker anerkannt wird. Dies könnte zu einer geringeren Volatilität der Bankspreads im Vergleich zu Nicht-Finanzanleihen führen.

Der La Francaise Systematic European Equities R wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 105,0EUR auf Lang & Schwarz (03. Oktober 2024, 07:46 Uhr) gehandelt.