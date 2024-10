Alzchem verdoppelt Nitroguanidin-Produktion: 150 Millionen Euro Investition!

Die Alzchem Group AG, ein führendes Unternehmen in der Spezialchemie, plant eine signifikante Verdopplung ihrer Produktionskapazitäten für Nitroguanidin in Deutschland. Diese Entscheidung folgt auf einen bereits angekündigten Kapazitätsausbau für die Vorstufe von Nitroguanidin, der mit einem Investitionsvolumen von 76 Millionen Euro verbunden ist. Mit den neuen Erweiterungsplänen wird die Gesamtinvestition voraussichtlich auf nahezu 150 Millionen Euro ansteigen. Die Inbetriebnahme der neuen Produktionsanlagen ist für das zweite Halbjahr 2026 vorgesehen. Alzchem erwartet, ab 2027 einen kontinuierlich steigenden Umsatz im oberen zweistelligen Millionenbereich zu generieren, unterstützt durch bereits abgeschlossene Lieferverträge mit Kunden aus dem Verteidigungssektor, die sich bereit erklärt haben, zur Finanzierung der neuen Anlage beizutragen.

Zusätzlich zu den Investitionen in Deutschland intensiviert Alzchem die Suche nach einem Produktionsstandort in den USA. Hierzu wurde ein Vorvertrag mit dem US-Verteidigungsministerium abgeschlossen, der eine Finanzierung von 150 Millionen US-Dollar für den Bau einer Produktionsanlage bis Ende 2029 vorsieht, sofern ein geeigneter Standort gefunden wird. Diese Schritte sind Teil einer umfassenden Wachstumsstrategie, die auf die steigende Nachfrage nach Nitroguanidin abzielt, das in verschiedenen Bereichen wie Pflanzenschutz, Airbag-Treibmitteln und im Verteidigungssektor Anwendung findet.