Eurokurs gibt weiter nach und fällt Richtung 1,10 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag weiter gefallen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1040 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1071 Dollar festgesetzt.

Der Euro verzeichnete damit bereits den fünften Handelstag in Folge Kursverluste. In dieser Zeit hat die Gemeinschaftswährung etwa 1,3 Prozent an Wert verloren. Für Belastung sorgte vor allem die Aussicht auf weiter sinkende Zinsen in der Eurozone. Unter anderem wurden Aussagen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde zur Preisentwicklung als Signal für eine weitere Senkung der Leitzinsen im Oktober gedeutet.