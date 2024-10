Wendy Gonzalez, CEO von Sama, spricht auf dem CogX Leadership Summit on AI

LONDON, VEREINIGTES Königreich / ACCESSWIRE / 3. Oktober 2024 / Sama, der führende Anbieter von zweckorientierter, verantwortungsbewusster Unternehmens-KI mit flexiblem Daten-Labeling für die Modellentwicklung und überwachte Feinabstimmung, gab heute bekannt, dass CEO Wendy Gonzalez in zwei separaten Sitzungen auf dem bevorstehenden CogX Leadership Summit on AI am 7. Oktober 2024 in London sprechen wird.

In der ersten Sitzung der Konferenz, die um 12 Uhr im Prince of Wales Room stattfindet, wird Gonzalez an der Seite von Gopal Ramchurn von Responsible AI UK und Nia Castelly, Mitbegründerin und Leiterin der Rechtsabteilung von Checks, der KI-gestützten Plattform von Google, die Entwicklern hilft, sicherere Produkte zu entwickeln, indem sie die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen vereinfacht, sprechen. Unter dem Titel Demystifying Responsible AI: A Guide for Leaders werden in dieser Podiumsdiskussion die Herausforderungen, Chancen, regulatorischen Erwägungen und Strategien beleuchten, die für den erfolgreichen Einsatz verantwortungsvoller KI erforderlich sind.

Gonzalez wird auch an einer Podiumsdiskussion mit dem Titel AI Leadership: Unlocking Innovation through Diverse Voices teilnehmen, die um 14 Uhr im Prince of Wales Room stattfindet. Weitere Teilnehmer an dieser Sitzung sind Sana Wajid, Chief Development Officer bei Fetch AI, Christian Tooley, Senior Manager, EMEA bei Bain Capital, und Katie Lockwood, Mitbegründerin von Twin Path Ventures. Rula Awad, Ingenieurin für maschinelles Lernen bei Women in AI, wird die Diskussion moderieren, die den entscheidenden Bedarf an vielfältigen Führungspersönlichkeiten bei der Förderung von KI-getriebenen Innovationen und deren Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit des Marktes und die finanzielle Leistung zum Gegenstand haben wird.

„Wir befinden uns in einer aufregenden Zeit, in der wir dank der Kraft und des Potenzials von KI an der Schwelle zu bedeutenden globalen Veränderungen stehen. Wenn wir uns jedoch nicht gewissenhaft um ethische und verantwortungsvolle KI-Praktiken bemühen, bei denen eine vielfältige Gruppe von Stimmen zu Wort kommt, könnte uns eine Zukunft voller Probleme bevorstehen“, so Gonzalez. „CogX bringt immer ein breites Spektrum an Experten zusammen, die bei der Gestaltung der optimalen Zukunft für KI an vorderster Front stehen. Ich freue mich, an diesen wichtigen Gesprächen teilzunehmen, um den Fortschritt der Branche bestmöglich zu unterstützen.“