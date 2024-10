Doppelt überzeichnet: Emission der HYPO Oberösterreich...

Linz (APA-ots) - Die HYPO Oberösterreich begab einen 6-jährigen Hypothekenpfandbrief. Trotz eines herausfordernden Marktumfeldes war die Transaktion in kürzester Zeit überzeichnet. Mit einem Orderbuch von über 500 Millionen Euro überstieg die Nachfrage das Angebot um das Doppelte. Einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Platzierung leistete die vorangegangene, intensive Marketing-Phase: Mittels einer Vielzahl an Investorenterminen und Update Calls konnten mehr als 40 Investoren überzeugt werden. Der Hypothekenpfandbrief wurde - unter Berücksichtigung des Feedbacks potenzieller Investoren - im mittleren Laufzeitenbereich begeben, die Laufzeit beträgt sechs Jahre. Neben der starken Akzeptanz aus Österreich trugen auch Investoren aus Deutschland, Skandinavien, Frankreich und Luxemburg zum Erfolg bei.

Die HYPO Oberösterreich konnte ihr Standing am internationalen Kapitalmarkt eindrucksvoll unter Beweis stellen und Pfandbriefe in Höhe von 250 Mio Euro erfolgreich platzieren.

Pfandbriefe sind ein wesentliches Instrument der Refinanzierung und haben eine lange Tradition in der Bank des Landes Oberösterreich. 30 Prozent der gesamten Bilanz werden über dieses Instrument aufgenommen. Damit sind Pfandbriefe die Basis für die ausgezeichnete Position der HYPO OÖ als Oberösterreichs Wohnbaubank. Investoren profitieren von einem attraktiven Kupon bei höchstmöglicher Sicherheit mit einem Rating von AA+ von S&P Global.



"Inmitten eines angespannten Marktumfelds konnten wir uns einmal mehr als renommierter Player am internationalen Kapitalmarkt behaupten. Dass die Emission innerhalb weniger Stunden doppelt überzeichnet war, liegt nicht zuletzt am großen Vertrauen, das wir vonseiten unserer österreichischen und internationalen Partner genießen" , sagt Klaus Kumpfmüller, Vorstandsvorsitzender der HYPO OÖ.



Emittentin: Oberösterreichische Landesbank AG (HYPO

Oberösterreich)



Rating (erwartet): AA+ S&P Global



Status: Hypothekenpfandbrief (European Covered Bond Premium)

Handelsdatum: 02.10.2024



Valuta: 09.10.2024



Fälligkeit: 26.09.2030



Emissionsvolumen: EUR 250 Mio.



Kupon: 2,625%, fixed, annual, act/act ICMA



Re-offer Preis / Spread: 99,675% / Mid-SWAPs +48 bps



Rendite: 2,685% p.a.



ISIN: AT0000A3FSA5



Syndikat: Erste Group, Helaba, RBI AG und UniCredit



Die HYPO Oberösterreich ist mit ihrer mehr als 130-jährigen Firmengeschichte eine der renommiertesten und traditionsreichsten Banken Österreichs. Mit einer Bilanzsumme von 8,7 Milliarden Euro zählt sie zu den 20 größten Geldinstituten Österreichs.

Insgesamt betreuen über 410 Mitarbeiter*innen der Bank an elf Standorten (zehn in Oberösterreich und einem in Wien) über 100.000 Kund*innen. Haupteigentümer ist das Land OÖ.



