Vonovia verschafft sich frisches Geld

BOCHUM (dpa-AFX) - Immobilienverkäufe und eine Gesellschaftsgründung spülen Deutschlands größtem Wohnimmobilienkonzern Vonovia eine Milliardensumme in die Kassen. Insgesamt rechnet der Vorstand mit frischen Geldern in Höhe von rund 1,8 Milliarden Euro, wie der Dax -Konzern mitteilte. Der Zufluss wird spätestens in der ersten Jahreshälfte 2025 erwartet. An der Börse zeigte sich am Donnerstag ein unterschiedliches Bild: Während Papiere der Tochter Deutsche Wohnen um 3,1 Prozent gewann, notierte die Vonovia-Aktie knapp ein Prozent niedriger.

Seit dem Jahresbeginn hat der Kurs von Vonovia um fast 17 Prozent zugelegt. Seit einem Jahr blicken Aktionäre auf ein Plus von mehr als 50 Prozent. Wer aber vor drei Jahren Aktien erworben hatte, muss sich mit einem Rückgang von knapp einem Fünftel arrangieren.