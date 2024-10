Praxis Tech maximiert PIX-Genehmigungsquoten in Brasilien mit neuer Kaskadierungsfunktion

LIMASSOL, Zypern, 3. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Praxis Tech, ein führendes Unternehmen im Bereich der Orchestrierungstechnologie für den Zahlungsverkehr, hat heute die branchenweit erste PIX-Kaskadierungsfunktion vorgestellt, die als einfach zu integrierende Lösung für Händler jeder Größe verfügbar ist. Die Funktion, die nun für alle an die Praxis-Plattform angeschlossenen Unternehmen verfügbar ist, erhöht die Erfolgsquote bei der Annahme von Zahlungen in Brasilien erheblich. Dieses innovative neue Angebot festigt die Position von Praxis als führende Plattform für Händler, die ihre Zahlungsleistung verbessern wollen, und bietet unvergleichliche Genehmigungsquoten in verschiedenen Branchen, die zu höheren Ablehnungsraten neigen, einschließlich Hochrisikobranchen wie iGaming und Einzelhandel.

Auf PIX, das von der brasilianischen Zentralbank eingeführte Sofortzahlungssystem, entfällt inzwischen die überwiegende Mehrheit der Zahlungen von Praxis-Händlern in dem Land. Die Funktion verbessert die Genehmigungsrate von Transaktionen, indem sie einen einzigen Endpunkt für die Anforderung eines PIX-QR-Codes von mehreren Zahlungsanbietern bereitstellt. Wenn eine Anfrage fehlschlägt, wird automatisch beim nächsten Anbieter angefragt, bis ein erfolgreicher QR-Code für die Zahlung generiert wird.