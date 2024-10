Dow Jones: Welle 2 im Oktober, Welle 3 mit der Jahresendrally?

von Sven Weisenhaus

Aktuell ist an den Börsen nicht viel los – trotz oder vielleicht auch wegen der jüngsten Ereignisse im Nahen Osten. Womöglich haben die Anleger nach den vorgestrigen Kursreaktionen, die auf den Angriff des Iran folgten, eine vorsichtige und abwartende Haltung eingenommen. Die Aktienindizes in den USA haben sich jedenfalls seit dem vorgestrigen Kursrutsch in eine Seitwärtskonsolidierung begeben.

Dow Jones: Kurzfristige Konsolidierung

Beim Dow Jones hält diese im Grunde bereits seit fast 2 Wochen an (siehe gelbes Rechteck im folgenden Chart), wenn man den kurzzeitigen Ausbruch auf ein neues Trend- und Rekordhoch außen vor lässt.