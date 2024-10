Pentixapharm Holding AG feiert erfolgreichen Börsengang in Frankfurt! Mit einem erfolgreichen Börsengang am 3. Oktober 2024 hat die Pentixapharm Holding AG einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Die Abspaltung von Eckert & Ziegler SE ist vollzogen, und das Unternehmen startet mit frischem Kapital in die Zukunft.