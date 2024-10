Xi gelobt größere nationale Errungenschaften und Beiträge zum Frieden und zur Entwicklung der Menschheit

BEIJING, 3. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Präsident Xi Jinping sagte am Montag, dass das chinesische Volk weitere bemerkenswerte Erfolge erzielen und einen größeren Beitrag zur edlen Sache des Friedens und der Entwicklung der Menschheit leisten wird.

Xi, der auch Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission ist, äußerte sich diesbezüglich bei einem Empfang in der Großen Halle des Volkes in Peking anlässlich des 75. Jahrestages der Gründung der Volksrepublik China, der am 1. Oktober begangen wird.