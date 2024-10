Collective Mining meldet aus neuen metallurgischen Variabilitätstests hohe Gewinnungsraten von durchschnittlich 94,3 % für Gold bei Apollo

Toronto, Ontario, 3. Oktober 2024 - Collective Mining Ltd. (NYSE: CNL, TSX: CNL) („Collective“ oder das „Unternehmen“ https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/collective-mini ... ) freut sich, die Ergebnisse der jüngsten Zyanidierungstests bekannt zu geben, die an repräsentativen Proben aus den oberflächennahen und tieferen Bereichen seines Apollo-Systems („Apollo“) auf dem Projekt Guayabales in Caldas, Kolumbien, durchgeführt wurden. Die Testergebnisse ergaben eine durchschnittliche Goldauflösung von 94,3 % aus sieben neuen variablen Proben und bestätigen sowie untermauern die zuvor gemeldeten Goldgewinnungsraten durch Zyanidisierung (siehe Pressemitteilung vom 17. Oktober 2023). Darüber hinaus ergaben die Optimierungstests mit einem Flotationskonzentrat erhebliche Verbesserungen bei der Gold- und Silbergewinnung gegenüber den am 11. April 2024 gemeldeten Ergebnissen.

Zur Erinnerung: Basierend auf früheren Arbeiten sieht das Unternehmen für die Aufbereitung des Materials von Apollo einen konventionellen Split-Kreislauf vor, wobei der kupferreiche Strom (mehr als 0,15 % Kupfer) in einem Flotationskreislauf und der kupferarme Strom (weniger als 0,15 % Kupfer) in einem auf Edelmetalle fokussierten Zyanidierungskreislauf behandelt wird, um Doré-Barren (silberhaltige Goldbarren) herzustellen. Das Unternehmen geht nun auch davon aus, dass nach der Flotation ein Schwerkraftkreislauf zur Gewinnung der hochgradigen Wolframmineralisierung eingesetzt wird.

Das Unternehmen hat im Rahmen seines vollständig finanzierten 40.000 Bohrmeter umfassenden Bohrprogramms für 2024 fünf Diamantkernbohrgeräte in Betrieb, wobei zwei Geräte bei Apollo, zwei Geräte beim Trap-System und ein Gerät auf dem Ziel Plutus in Betrieb sind.

Ari Sussman, Executive Chairman, kommentierte: „Die umfassenden metallurgischen Testarbeiten, die bei Apollo durchgeführt wurden, bestätigen, dass es einfach ist, mit konventionellen Technologien hohe Gewinnungsraten von wertvollen Metallen aus dem System zu erzielen.“

Einzelheiten

Tabelle 1: Neue Ergebnisse der Bottle-Roll-Variabilitätslaugungstests mittels Zyanidisierung

Sieben Variabilitätsproben mit repräsentativen kupferarmen Sulfidmineralisierungen, die über das Apollo-System verteilt sind:

Variabilitäts- probe Metallgehalt im Erz Lösungsgrad Au, g/t Ag, g/t %Cu Gold % Silber % BAM002 1,28 6,77 0,03 95,7 62,1 BAM003 1,22 43,19 0,12 92,9 73,8 BAM004 1,52 5,76 0,02 94,2 67,4 BAM005 0,39 6,44 0,02 95,0 54,4 BAM006 1,12 11,27 0,04 90,5 69,3 BAM007 0,39 3,96 0,01 95,0 61,7 BAM008 1,10 4,72 0,01 96,8 57,4 Durchschnitt 1,00 11,73 0,03 94,3 63,7

- Neue Variabilitätstests mittels Zyanidierung, die in SGS Lima, Peru, durchgeführt wurden, ergaben durchschnittliche Gold- und Silbergewinnungsraten von 94,3 % bzw. 63,7 %. Die sieben Proben sind sowohl in den oberflächennahen als auch in den tieferen Bereichen von Apollo weit verteilt und repräsentieren das kupferarme, sulfidische Material, das durch einen Zyanidierungskreislauf zur Herstellung von Doré-Barren behandelt werden soll. Die Proben wurden speziell ausgewählt, um niedrigere Gehalte (durchschnittlich 1,0 g/t Au und 11,7 g/t Ag, siehe Tabelle 1) als die zuvor getesteten zu reflektieren. Die Ergebnisse bestätigen die Ergebnisse früherer Zyanidisierungstests (siehe Pressemitteilung vom 17. Oktober 2023) und bestätigen die Eignung des Materials von Apollo, eine hohe Goldauflösung über einen weiten Bereich von Gehalten zu erzielen.

Tabelle 2: Die Ergebnisse der Bottle-Roll-Laugungstests mittels Zyanidisierung im geschlossenen Kreislauf an Cleaner-Tailings

Das Gemisch mit einem repräsentativen Gehaltsprofil der kupferhaltigen Mineralisierung von Apollo wog 20 Kilogramm und wurde in einem geschlossenen Kreislauf flotiert, um 600 Gramm Cleaner-Tailings zu produzieren, die anschließend bei ALS Laboratories in Kamloops, Kanada, einer Zyanidierung unterzogen wurden. Die gesamten Flotationsgewinnungsraten und -gehalte werden im Folgenden dargestellt:

Flotations-Test an Gesamtmaterial Zusätzliche Gewinnung durch Zyanidierung der Cleaner-Tailings Gewinnungsraten insgesamt Gehalt Gewinnung Kupfer 21,3 % 94,4 % - 94,4 % Gold 49,4 g/t 84,3 % 5 % 89,4 % Silber 961 g/t 82,7 % 3 % 85,2 %

- Die Ergebnisse bestätigen eine signifikante Verbesserung der Gesamtgewinnungsrate von Gold und Silber auf 89,4 % bzw. 85,2 % im Vergleich zu früheren Gewinnungsraten von 84,3 % Au und 82,7 % Ag (siehe Pressemitteilung vom 11. April 2024). Diese Ergebnisse zeigen eine signifikante Verbesserung der Metallgewinnung von etwa 5 % für Gold und 3 % für Silber bei gleichzeitiger Beibehaltung der Kupfergewinnung von 94 % in dem kupferreichen Material, das durch einen Flotationskreislauf aufbereitet werden soll.

- Die in dieser Pressemitteilung bekannt gegebenen Ergebnisse und jene, die bereits in den Pressemitteilungen zur Zyanidierung und Flotation bekannt gegeben wurden, vervollständigen ein umfassendes metallurgisches Testprogramm, das zur Optimierung der Gewinnung von Gold, Silber, Kupfer und Wolfram im System Apollo führte. Diese Studien können jetzt dazu verwendet werden, ein erstes Prozessdesign zu skizzieren und die Bedingungen für die Zyanidierungs- und Flotationsanlagen im Hinblick auf kupferreiche und kupferarme Ströme zu optimieren.

Über Collective Mining Ltd.

Unsere neueste Unternehmenspräsentation und weitere Informationen finden Sie unter www.collectivemining.com

Collective Mining ist ein Kupfer-, Silber-, Gold- und Wolframexplorationsunternehmen mit Projekten in Caldas, Kolumbien, das von dem Team gegründet wurde, das Continental Gold Inc. entwickelt und für einen Unternehmenswert von ca. 2 Milliarden Dollar an Zijin Mining verkauft hat. Das Unternehmen hat Optionen auf den Erwerb von 100%igen Beteiligungen an zwei Projekten, die direkt in einem etablierten Bergbaurevier mit zehn vollständig genehmigten und in Betrieb befindlichen Minen liegen.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Guayabales, ist im System Apollo verankert, das das ausgedehnte, großvolumige, hochgradige Kupfer-Silber-Gold-Wolfram-Porphyr-System Apollo beherbergt. Das Ziel des Unternehmens für das Jahr 2024 ist es, das Apollo-System zu erweitern, zur Erweiterung des vor kurzem entdeckten Trap-Systems in Streichrichtung zu explorieren und eine neue Entdeckung entweder auf dem Ziel Tower oder den Zielen Box, Tower oder X zu machen.

Das Management, Insider, ein strategischer Investor und enge Familienangehörige sowie Freunde besitzen fast 50 % der ausstehenden Aktien des Unternehmens und stehen somit vollständig hinter den Aktionären. Das Unternehmen ist an der NYSE unter dem Handelssymbol „CNL“, an der TSX unter dem Handelssymbol „CNL“, an der OTCQX unter dem Handelssymbol „CNLMF“ und an der FWB unter dem Handelssymbol „GG1“ notiert.

Qualifizierte Person (QP) und NI43-101-Offenlegung

John Wells ist die für diese Pressemitteilung benannte qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 („NI 43-101“). Er hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und bestätigt, dass sie korrekt sind, und stimmt der schriftlichen Veröffentlichung derselben zu. Herr Wells ist ein Absolvent der Royal School of Mines in Großbritannien, verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Mineralverarbeitung und ist ein Fellow des SAIMM (South African Institute of Mines and Metallurgy) sowie ein Mitglied des CIM (Canadian Institute of Mining and Metallurgy).

Technische Informationen

Die Proben für die Bottle-Roll-Laugungstests mittels Zyanidierung wurden in den Einrichtungen von SGS in Callao, Peru, vorbereitet und analysiert. Die Mischproben wurden aus der verbleibenden Hälfte des Bohrkerns hergestellt, der über verschiedene Längen von sieben bei Apollo niedergebrachten Bohrungen entnommen wurde. Die Auslaugungskinetik wurde 72 Stunden lang in Flaschen auf Laborrollen durchgeführt. Korngröße des Beschickungsmaterials betrug 60μm bei 1000 ppm NaCN, einem pH-Wert von 10,5 - 11,0 und 40 % Feststoffe. Das Rollen der Flaschen wurde nach 6, 12, 24, 48 und 72 Stunden kurz unterbrochen, und es wurden Suspensionsproben entnommen und gefiltert, um die mit Metallen angereicherte Lösung für die Gold-, Silber- und Kupferanalysen zu sammeln. SGS erfüllt die Anforderungen der ISO/IEC 17025, dem weltweiten Maßstab für Qualitätsmanagementsysteme von Laboratorien, und gewährleistet kompetente und valide Ergebnisse, um das Vertrauen in diese Ergebnisse zu fördern.

Die Probe für die Bottle-Roll-Laugungstests mittels Zyanidierung im geschlossenen Kreislauf an Cleaner-Tailings wurde in den Einrichtungen von ALS Canada Ltd. in Kamloops, British Colombia, Kanada, vorbereitet und analysiert. Die Mischprobe wurde aus der verbleibenden Hälfte des Bohrkerns hergestellt, der über verschiedene Längen von vier bei Apollo niedergebrachten Bohrungen entnommen wurde. Korngrößen des Beschickungsmaterials betrugen 21-23μm bei 1000 ppm NaCN, einem pH-Wert von 11,0 und 20-24% Feststoffen und O2-Spülung. Das Rollen der Flaschen wurde nach 2, 6, 24 und 48 Stunden kurz unterbrochen und es wurden Suspensionsproben entnommen und gefiltert, um die mit Metallen angereicherte Lösung für die Gold- und Silberanalysen zu sammeln. ALS erfüllt die Anforderungen der ISO/IEC 17025 und ist vom Standards Council of Canada für die durchgeführten spezifischen Tests akkreditiert.

Kontaktinformationen:

Folgen Sie Executive Chairman Ari Sussman (@Ariski73) auf X

Folgen Sie Collective Mining (@CollectiveMini1) auf X, (Collective Mining) auf LinkedIn, und (@collectivemining) auf Instagram

Investoren und Medien

Paul Begin, Chief Financial Officer

p.begin@collectivemining.com

Tel.: +1 (416) 451-2727

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und beruhen auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die eine Diskussion über Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Phrasen oder die Aussage, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: die voraussichtliche Weiterentwicklung von Mineralliegenschaften oder Programmen, den zukünftigen Betrieb, die zukünftigen Metallgewinnungsraten, das zukünftige Wachstumspotenzial von Collective und die zukünftigen Entwicklungspläne.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben gemacht und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung zukünftiger Ereignisse wider, einschließlich der endgültigen Börsennotierungsmechanismen und der Richtung unseres Geschäfts. Das Management ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts des Unternehmens, dem Entwicklungsstadium des Unternehmens, der finanziellen Lage des Unternehmens, möglichen Schwankungen der Mineralisierung, des Gehalts oder der Gewinnungsraten, den tatsächlichen Ergebnissen der laufenden Explorationsaktivitäten, den Schlussfolgerungen zukünftiger wirtschaftlicher Bewertungen, Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen, Schwankungen der Wertpapiermärkte, Schwankungen der Kassa- und Terminpreise von Gold, Edel- und Basismetallen oder bestimmten anderen Rohstoffen, Schwankungen der Devisenmärkte, Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollvorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren, die mit der Exploration, der Erschließung und dem Abbau von Mineralien verbunden sind (einschließlich Umweltrisiken, Arbeitsunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete Formationsdrücke, Einstürze und Überschwemmungen); die Unfähigkeit, eine angemessene Versicherung zur Deckung von Risiken und Gefahren abzuschließen; das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken könnten; die Beziehungen zu den Mitarbeitern; die Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden und indigenen Bevölkerungsgruppen; die Verfügbarkeit steigender Kosten im Zusammenhang mit dem Bergbau und den Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich des Risikos, die erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen von den Regierungsbehörden zu erhalten); und die Eigentumsrechte an den Liegenschaften sowie jene Risikofaktoren, die im jährlichen Informationsformular des Unternehmens vom 27. März 2024 erörtert oder erwähnt werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen können und es andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

