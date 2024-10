Reju eröffnet Regeneration Hub Zero, sein erstes Textil-zu-Textil-Zentrum, in Frankfurt, Deutschland

Paris (ots/PRNewswire) - Reju(TM), (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4269215-

Regeneration von Textilien, hat seine erste Betriebseinheit - Regeneration Hub

Zero - in Frankfurt am Main eröffnet.



Dies ist der erste große Meilenstein für Reju, das erst vor 12 Monaten in Paris,

Frankreich, gegründet wurde. Der Hub wurde in Rekordzeit gebaut und wird

voraussichtlich ab 2025 ausgeliefert.







Technologieunternehmen, und nutzt eine von der IBM-Forschung entwickelte

Technologie. Reju schafft ein neues Kreislaufsystem und eine Infrastruktur für

die Rückgewinnung, Regenerierung und Kreislaufführung von Textilabfällen - in

großem Maßstab - und beginnt mit Polyester.



Die Kombination aus dem Fachwissen des von Reju rekrutierten Teams und der

Kompetenz von Technip Energies wird Reju in die Lage versetzen, in einem noch

nie dagewesenen Tempo und Umfang zu expandieren.



Reju garantiert die Rückverfolgbarkeit von Textil zu Textil bei Textilabfällen,

die sonst vergraben, verbrannt oder deponiert werden würden. Das Endprodukt -

Reju-Polyester - hat einen um 50 % geringeren Kohlenstoff-Fußabdruck als neues

Polyester. Reju hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein Produkt auf den Markt zu

bringen, das nachweislich sauberer ist und unendlich oft regeneriert werden

kann.



Um diese neue Struktur zu ermöglichen, schließt sich Reju mit vorgelagerten

Partnern zusammen, um Textilien wiederzugewinnen, zu sammeln und zu sortieren

und so ein Kreislaufsystem für Textilien zu schaffen, das es noch nicht gibt.



" Wir beginnen mit dem dringendsten Problem bei den Textilabfällen - Polyester

," sagt Patrik Frisk, CEO von Reju. " Weltweit fallen jedes Jahr 92 Millionen

Tonnen Textilabfälle an, von denen weniger als 1 % recycelt werden. Es ist ein

System, das endliche Ressourcen entnimmt und Textilabfälle erzeugt, ohne

Verantwortung für das Ende der Lebensdauer zu übernehmen. Reju wird das ändern,

indem es durch kritische Partnerschaften auf der ganzen Welt ein neues System

freischaltet. Wir werden die Infrastruktur aufbauen, die Technologie skalieren,

die Vorschriften einhalten und letztendlich der Textilindustrie helfen, sich

weiterzuentwickeln und eine Verhaltensänderung zu ermöglichen. Unser

Regeneration Hub Zero in Frankfurt ist ein wichtiger Meilenstein, der zeigt, wie

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Under Armour Registered (A) Aktie Beiträge: 72 Beiträge: Technip Energies Aktie zur Diskussion zur Diskussion VF Aktie zur Diskussion zur Diskussion