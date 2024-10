Scholz für mehr Ostdeutsche in den Chefetagen Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich für mehr Ostdeutsche in den Chefetagen des Landes ausgesprochen. Der Anteil "lässt sich, guter Wille vorausgesetzt, überall systematisch steigern", sagte der SPD-Politiker beim Festakt zur Deutschen Einheit in …