Das 35. Shanghai Tourism Festival feiert lokale und internationale Kulturen

SHANGHAI, 3. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Das 35 th Shanghai Tourism Festival („das Festival") wurde offiziell am 14. September mit Live-Auftritten und einer großen Parade auf der Nanjing Road Pedestrian Mall eröffnet, wo olympische Athleten und Künstler aus dem In- und Ausland lokale und internationale Kulturen feierten.

Das Festival, das noch bis zum 6. Oktober läuft, soll sowohl den Einheimischen als auch internationalen Reisenden unvergessliche Erlebnisse und eine einzigartige Reise bieten. Die Eröffnungszeremonie bot eine lebendige Darstellung der kulturellen Vielfalt mit 25 Performance-Teams aus Asien, Europa, Amerika und Ozeanien, die jeweils auf einem von 25 schillernden Wagen teilnahmen. Olympische Athleten aus Shanghai, darunter der Paris 2024-Bewerber Tan Haiyang, taten sich mit Sängern und Tänzern zusammen, um die Eröffnungsshow mit dem Titel „Igniting, Joyful City" zu gestalten und das Spektakel zu bereichern.

Mit 100 Veranstaltungen, 1.000 Produkten und 10.000 teilnehmenden Unternehmen bietet das Festival unter dem Motto „Visiting Shanghai" eine Vielzahl von Veranstaltungen wie „Sleepless Nights of Fun", „Waterfront Adventures", „Urban Charm" sowie Ausstellungen zur Erkundung verschiedener Kulturlandschaften, wie „Great Art of Dunhuang" und „Exhibition On Top of the Pyramid: Die Zivilisation des alten Ägypten".

Jeder Bezirk Shanghais steht unter einem bestimmten Motto, wie z. B. die Erkundung der alten Stadt, Touren über die Wasserwege und kulinarische Feste, um die reiche kulturelle Vielfalt der Stadt zu unterstreichen. Darüber hinaus erweitern die doppelstöckigen Sightseeing-Busse ihr Angebot um die digitale VR-Ausstellung „Eternal Notre-Dame", die ein tiefgreifendes Erlebnis bietet. Darüber hinaus werden sieben themenbezogene CityWalk-Veranstaltungen organisiert, die jeweils einen besonderen Aspekt der pulsierenden Stadtkultur Shanghais zeigen sollen.

Für das Festival wurden spezielle Aktionen und Angebote eingeführt, darunter Eintrittskarten zum halben Preis für 62 Attraktionen, zeitlich begrenzte, exklusive Ermäßigungen für die Ausstellung „The Great Art of Dunhuang" von Chunqiu Tourism, eine Ermäßigung zum halben Preis für den Wagen „Pude Light City" von SAGA und vieles mehr.

Darüber hinaus hat Trip.com die Route der kostenlosen Halbtagestour für internationale Inbound-Kunden verbessert und sich mit mehr als 200 Marken aus 20 Ländern weltweit zusammengetan, um Sonderangebote für Hotels, Flughäfen und Eintrittskarten für Top-Attraktionen anzubieten. Während die Greenland Group mit Expedia zusammenarbeitet, um exklusive Privilegien wie Freikarten für die Ausstellung anzubieten.

Während des Festivals werden im Einkaufszentrum Global Harbor mehr als 20 neue Geschäfte eröffnet, und Jiushi Tourism wird in Verbindung mit den Shanghai Rolex Masters 2024 eine Reihe von Sport- und Reiseangeboten lancieren.

„Im Laufe der Jahre hat sich das Festival zu einem Symbol für Shanghai entwickelt und die Stadt als weltberühmtes Reiseziel und Schaufenster für Reisende aus aller Welt etabliert, die Shanghais schöne Landschaften, köstliche Speisen und Spezialitäten erleben und mehr über China und sein tiefes kulturelles Erbe erfahren möchten", sagte Cheng Meihong, stellvertretender Generaldirektor der städtischen Verwaltung für Kultur und Tourismus in Shanghai.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2522607/Luoyang.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2522608/Latvia.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kulturelle-vielfalt-anerkennen-das-35-shanghai-tourism-festival-feiert-lokale-und-internationale-kulturen-302266762.html