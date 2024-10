Motorenhersteller Deutz kappt Jahresziele - Kurseinbruch bei Aktie

KÖLN (dpa-AFX) - Der Motorenhersteller Deutz hat wegen einer schwachen Nachfrage seine Jahresziele zusammengestrichen und will Kosten senken. Maßnahmen wie Kurzarbeit sollen verschärft werden, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Köln mit. Mit strukturellen Maßnahmen will Deutz zudem die direkten und indirekten Kosten dauerhaft senken und die Effizienz steigern. Anleger reagierten verschnupft: An der Börse sackten die Deutz-Papiere um 16 Prozent ab.

Wie das Unternehmen weiter mitteilte, rechnet der Vorstand für das laufende Jahr nur noch mit einem Umsatz von rund 1,8 Milliarden Euro. Bislang standen 1,9 bis 2,1 Milliarden auf dem Zettel. Zugleich dürfte die operative Marge (Ebit-Marge vor Sondereffekten) bei 4 bis 5 Prozent liegen. Der Vorstand hatte hier bislang 5 bis 6,5 Prozent angepeilt.