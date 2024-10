American Aires erwartet massive Medienpräsenz durch bevorstehenden Auftritt bei Military Makeover mit Montel

- Military Makeover ist eine der führenden amerikanischen Marken-Reality-TV-Shows

- Aires wird Produkte zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung von Aires Tech in das Zuhause der vorgestellten Familie integrieren

- Die Episode wird auf Lifetime und American Forces Network ausgestrahlt und auf hochkarätigen Medienkanälen beworben

Toronto, ON – 3. Oktober 2024 – American Aires Inc. („American Aires“ oder „Aires Tech“ oder „Aires“ oder das „Unternehmen“) (WKN: A3EQAF – CSE: WIFI – OTC: AAIRF, ein Pionier in Spitzentechnologie, die vor elektromagnetischer Strahlung schützt und die menschliche Gesundheit optimiert*, wurde eingeladen, bei Military Makeover mit Montel aufzutreten, Amerikas führender Marken-Reality-TV-Show, die Hoffnung und Hilfe an der Heimatfront für Mitglieder des amerikanischen Militärs und ihre Lieben bietet. Das Segment wird das Aires-Team beinhalten, das Produkte von Aires Tech zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung (EMF) im Haus der vorgestellten Familie integriert.

Durch die Military Makeover-Episode mit Aires wird erwartet, eine breite Massenmedienreichweite zu haben, ausgestrahlt auf Lifetime und American Forces Network, gestreamt auf www.militarymakeover.tv, hochgeladen auf den YouTube-Kanal der Show und beworben auf deren Facebook-, Twitter- und Instagram-Kanälen, und verfügbar auf der Military Makeover-Website auf einer speziellen Landing-Page mit dem Aires-Videosegment und direkten Links zur Aires-Website, was alles dazu beitragen soll, Aires als eine vertrauenswürdige und haushaltsbekannte Marke zu etablieren.

Carri Levy, Senior Associate Producer Military Makeover TV, kommentierte: „Aires Tech, mit ihrer innovativen Technologie, sorgt für Ruhe in einer Welt, die von drahtlosen Signalen umgeben ist und hilft Menschen, sicher und gesund in ihrem täglichen Leben zu bleiben. Wir freuen uns sehr, mit diesem innovativen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um Militärfamilien, Veteranen und Personen im ganzen Land Lösungen zu bieten, die sie und ihre Lieben vor schädlicher elektromagnetischer Strahlung schützen."

