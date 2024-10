Goldpreis erwartet US-Arbeitsmarktbericht. Neue Rekorde möglich

Doch bereits morgen könnte es mit der Ruhe vorbei sein, denn in den USA steht am Freitag (04. Oktober) die Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts für September an. Die Relevanz, die die Fed dem Arbeitsmarkt bei ihren Leitzinsentscheidungen beimisst, ist hinlänglich bekannt. Und so wird man nicht zuletzt im Goldsektor morgen ganz genau hinsehen. Neben der Zahl der neugeschaffenen Stellen exLandwirtschaft richten sich die Blicke auf die Entwicklung der Stundenlöhne, die wiederum unter Inflationsaspekten wichtig sind. Gibt es morgen eine Hiobsbotschaft für Gold? Es ist eher nicht damit zu rechnen.

Temporärer Gegenwind für Gold

Zuletzt war ein leichter Anstieg der Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen zu verzeichnen. Davon profitierte wiederum der US-Dollar. Die etwas robustere Verfassung des Greenbacks in den letzten Tagen hielt die Goldpreisrallye im Zaum.

Aus charttechnischer Sicht spricht vieles für eine baldige Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bei Gold. Nicht zuletzt offerieren die intakten Aufwärtstrends eine Ausdehnung des bullischen Szenarios in Richtung 3.000 US-Dollar. Wie bereits in der letzten Kommentierung „Gerät der Goldpreis nun in die Bredouille?“ thematisiert, ist das bullische Szenario intakt, solange Gold oberhalb von 2.525 US-Dollar / 2.475 US-Dollar notiert. Nicht minder spannend sind derzeit Silber und Kupfer. Lesen Sie hierzu die Kommentare „Silberpreis legt los. Mit dieser Produzentenaktie auf einen Ausbruch setzen“ und „Kupferpreis vor Neubewertung. Aktien von Kupferproduzenten nehmen Fahrt auf“

Fazit

Gold streute bereits in der Vergangenheit ein ums andere Mal Konsolidierungsphasen ein, ohne die Rallye dabei zu gefährden. Insofern ist das aktuelle Handelsgeschehen noch kein Grund, den Fortbestand des bullischen Szenarios in Frage zu stellen. Die 3.000 US-Dollar bleiben das zu favorisierende Bewegungsziel. Sollte es jedoch zu einem Rücksetzer unter die 2.475 US-Dollar kommen, müsste die Lage noch einmal neu bewertet werden.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte