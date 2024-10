Dow mit leichtem Minus erwartet

NEW YORK (dpa-AFX) - Die anhaltenden geopolitischen Risiken dürften die Anleger an den US-Aktienmärkten auch am Donnerstag an der Seitenlinie halten. Angesichts der zunehmenden Kämpfe im Libanon befürchten Marktkenner, dass der Nahostkonflikt außer Kontrolle geraten könnte. Aktuelle Daten vom US-Arbeitsmarkt zeigten vorbörslich nur wenig Einfluss. So stieg die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche stärker als erwartet.

Gut eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial rund 0,2 Prozent tiefer auf 42.114 Punkte. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG ebenfalls rund 0,2 Prozent im Minus bei 19.760 Punkten.