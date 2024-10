Carbon Done Right bestätigt den Erhalt des sechsten Teilbetrags zur Finanzierung des Renaturierungsprojekt in Sierra Leone VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 3. Oktober 2024 / IRW-Press / - Carbon Done Right Developments Inc. („Carbon Done Right“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: KLX) (FWB: Q1C), ein führender Anbieter von hochwertigen Emissionszertifikaten, die ausschließlich …