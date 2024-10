Haier Smart Home schließt die Übernahme von Carrier Commercial Refrigeration erfolgreich ab

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt, Deutschland und Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Am 1. Oktober 2024(Pekinger Zeit) gab Haier Smart Home Co., Ltd. (an den Börsen in Shanghai,Hongkong und Frankfurt notiert; Börsenkürzel: 600690.SH, 6690.HK, 690D.DE), einweltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten,den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von Carrier Commercial Refrigerationvon der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR) für einen Unternehmenswert vonca. 775 Millionen US-Dollar bekannt. Die Technologien im Bereich dergewerblichen Kühlung, die das Unternehmen besitzt oder für deren Nutzung esLizenzen besitzt, einschließlich der Kohlendioxidtechnologie, tragen zurVerbesserung der Umwelt bei, fördern den grünen Wandel in Unternehmen und kommender Gesellschaft zugute. Diese Übernahme bereichert das vielfältigeProduktportfolio von Haier Smart Home und bedeutet eine verbesserte strategischePositionierung auf dem globalen Markt für gewerbliche Kühlgeräte.Diese Übernahme folgt auf die Unterzeichnung von endgültigen Vereinbarungen am12. Dezember 2023 und stellt einen bedeutenden Schritt in der globalenWachstumsstrategie von Haier dar. Der Deal wurde erfolgreich abgeschlossen,nachdem alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen eingeholt und eine Reiheüblicher Abschlussbedingungen erfüllt worden waren, wodurch eine guteKoordination zwischen allen Beteiligten und ein reibungsloser Übergang für dasUnternehmen sichergestellt wurden."Wir freuen uns sehr, die über 4.000 Mitarbeiter von Carrier CommercialRefrigeration in der Haier-Familie willkommen zu heißen", sagte Li Huagang,Vorsitzender und Geschäftsführer von Haier Smart Home. "Diese Transaktionerweitert nicht nur unser Produktportfolio, sondern bietet auch die einzigartigeGelegenheit, einen besseren und nachhaltigeren Lösungsanbieter zu schaffen, dervon der Kühlung im Industrie- und Lebensmitteleinzelhandel bis hin zurKühllagerung alles abdeckt. Die bekannten Marken wie Carrier CommercialRefrigeration, Profroid, Celsior und Green & Cool werden zusammen mit ihrenhervorragenden Teams und Schlüsselkunden eine entscheidende Rolle bei unserenBemühungen spielen, unseren immer vielfältigeren Kunden umfassendere undinnovativere Produktlösungen zu bieten.""Teil von Haier zu werden, ist eine fantastische Chance für unser Unternehmenund unser Team", so Marcus Eisenhuth, Geschäftsführer von Carrier CommercialRefrigeration. "Unser Team ist erstaunt und gerührt von Haiers starkemEngagement und Einsatz, einen reibungslosen Geschäftsübergang zu gewährleistenund alle erforderlichen Genehmigungen innerhalb des erwarteten Zeitrahmens zu