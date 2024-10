Eurokurs fällt weiter Richtung 1,10 Dollar - Pfund deutlich unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag nach unerwartet starken US-Konjunkturdaten weiter gefallen. Am Nachmittag sank die Gemeinschaftswährung auf ein Tagestief bei 1,1017 US-Dollar und wurde damit etwas niedriger als am Morgen gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1039 (Mittwoch: 1,1071) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9058 (0,9032) Euro.

Der Euro verzeichnete bereits den fünften Handelstag in Folge Kursverluste. In dieser Zeit hat die Gemeinschaftswährung etwa 1,4 Prozent verloren. Zuletzt sorgten am Nachmittag besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten für Auftrieb beim Dollar, während der Euro im Gegenzug weiter unter Druck geriet. Im September hatte sich die Stimmung der US-Einkaufsmanager im Bereich Dienstleistungen unerwartet deutlich verbessert.