IPO/AKTIE IM FOKUS 2 Mauer Start von Eckert & Ziegler-Ableger Pentixapharm Der Börsendebüt von Pentixapharm ist am Donnerstag durchwachsen verlaufen. Der erste Kurs hatte mit 5,10 Euro dem Referenzpreis geglichen, der in der unteren Hälfte der angekündigten Spanne festgelegt worden war. Das Tageshoch wurde am Vormittag …