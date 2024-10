Aktien Wien Schluss ATX verliert 0,81 Prozent Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag tiefer aus dem Handel verabschiedet. Der ATX fiel um 0,81 Prozent auf 3.583,64 Punkte und verbuchte damit seinen dritten Minustag in Folge. Auch an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street …