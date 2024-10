Eurokurs fällt weiter Richtung 1,10 Dollar - Pfund deutlich unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag nach unerwartet starken US-Konjunkturdaten weiter gefallen. Im europäischen Nachmittagsgeschäft rutschte die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1008 US-Dollar ab. Im New Yorker Handel kostete sie zuletzt 1,1034 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1039 (Mittwoch: 1,1071) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,9058 (0,9032) Euro gekostet.

Der Euro verzeichnete bereits den fünften Handelstag in Folge Kursverluste. In dieser Zeit hat die Gemeinschaftswährung etwa 1,4 Prozent verloren. Am Donnerstag sorgten besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten für Auftrieb beim Dollar, während der Euro im Gegenzug weiter unter Druck geriet. Im September hatte sich die Stimmung der US-Einkaufsmanager im Bereich Dienstleistungen unerwartet deutlich verbessert.