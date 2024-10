ROUNDUP/Aktien New York Schluss Etwas schwächer bei zunehmenden Nahost-Sorgen Eine drohende Verschärfung der Nahost-Krise hat am Donnerstag die Anleger am US-Aktienmarkt verunsichert. Der Handel war in den ersten Stunden geprägt von hoher Nervosität. Später beruhigten sich die Gemüter etwas. Zum Börsenschluss holte der …