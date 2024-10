Tausende demonstrieren gegen mögliche FPÖ-Regierung in Wien Tausende Menschen haben in Wien gegen eine mögliche Regierungsbeteiligung der rechten FPÖ protestiert. "Ich hasse es, dass wir hier sein müssen. Ich hasse es, dass wir rechtsradikale Faschisten haben", sagte die Aktivistin Stefanie Stankovic in …