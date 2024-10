US-Börsen lassen nach - Ölpreis stark im Aufwind

New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Donnerstag nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 42.012 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,4 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 5.695 Punkten 0,2 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 19.790 Punkten hauchzart im Minus.Marktbeobachtern zufolge sorgt die Lage in Nahost weiterhin für Zurückhaltung, was Stagnation begünstige.Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 77,68 US-Dollar, das waren 5,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1027 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9069 Euro zu haben.Der Goldpreis ließ leicht nach, am Abend wurden für eine Feinunze 2.658 US-Dollar gezahlt (-0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 77,48 Euro pro Gramm.

