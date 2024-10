ROUNDUP 3/Kreise Bundesregierung stimmt gegen EU-Zölle auf chinesische E-Autos Die Bundesregierung will nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in Brüssel gegen EU-Strafzölle auf chinesische Elektroautos stimmen. Nach Unstimmigkeiten in der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP wolle Kanzler Olaf Scholz …