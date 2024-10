EuGH entscheidet über Datenverarbeitung von Facebook und Co. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entscheidet am Freitag (9.30 Uhr) über mehrere Fragen zur Datenverarbeitung durch Facebooks Mutterkonzern Meta . Geklagt hat der österreichische Datenschutzaktivist Max Schrems. Er hatte in der Vergangenheit in …