MedMira gibt Ernennung eines Vice President of Commercial Operations bekannt

Halifax, Nova Scotia, 3. Oktober 2024 - MedMira Inc. (MedMira) (TSXV: MIR) gab heute die Ernennung von Nicole Crenshaw zum Vice President of Commercial Operations mit sofortiger Wirkung bekannt. Mit der Ernennung von Nicole Crenshaw wird das Führungsteam von MedMira gestärkt, da das Unternehmen signifikantes Wachstum seines kommerziellen Portfolios anstrebt.

Frau Crenshaw verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der klinischen Diagnostik mit einem Hintergrund in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Vertrieb und Marketing in den Vereinigten Staaten, Kanada und den globalen Märkten. Frau Crenshaw hat einen MBA in Business Administration und begann als Global Business Development Manager bei Roche Molecular Diagnostics. Bei Roche konzentrierte sie sich auf die Produktportfolios COBAS TaqMan HIV, HCV, HBV und Transplantation. Danach hatte sie wichtige Führungspositionen bei Cepheid, Bio-Rad Laboratories, Randox Laboratories, Grifols Diagnostics und zuletzt als National Director of Business Development, Clinical Diagnostics bei Thomas Scientific inne. Ihr Fachwissen umfasst die Bereiche Produktentwicklung, strategisches Kundenmanagement und Bundesverträge, was sie zu einer unschätzbaren Bereicherung macht, wenn MedMira seinen Marktanteil in Nordamerika weiter ausbaut.

"Nicoles reiche Erfahrung in der klinischen Diagnostikbranche, insbesondere ihr Fachwissen im Umgang mit komplexen Bundes- und Regierungsverträgen, wird eine entscheidende Rolle in unserer Expansionsstrategie spielen", sagte Hermes Chan, CEO von MedMira. "In Zusammenarbeit mit Rene Bell, unserem VP of Business Development, wird Nicoles Führung bei der Umsetzung unseres Wachstumsplans und der Ausweitung unseres Einflusses auf dem nordamerikanischen Markt, insbesondere im Bereich der STI-Diagnostik, von entscheidender Bedeutung sein."

Frau Crenshaw hat einen MBA-Abschluss in Betriebswirtschaft und verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Erzielung von Wachstum in unterschiedlichen Marktumgebungen, insbesondere durch strategische Partnerschaften mit Einkaufsgemeinschaften, Gesundheitsnetzwerken und staatlichen Kunden. Bei MedMira wird sie Bundes- und Großverträge mit Distributoren und Großkunden betreuen und die kommerzielle Wachstumsstrategie und -ausführung des Unternehmens vorantreiben.