Prospera Energy Inc. meldet Cashflow-Optimierung

4. Oktober 2024 / IRW-Press / Prospera Energy Inc. (PEI: TSX-V; OF6A: FWB) („Prospera“ oder das „Unternehmen“) Prospera Energy Inc. (PEI) freut sich, die sofortige und vollständige Rückzahlung seiner mit einem hohen Zinssatz von 16 % verzinsten GORR-(Gross Overriding Royalty)-Finanzierung in Höhe von 3.430.000 $ bekannt zu geben. Durch den Rückkauf der GORR profitiert das Unternehmen vom Skonto und eliminiert das Risiko erhöhter Lizenzgebühren. Mit diesem GORR-Rückkauf kommt das Unternehmen auch seinen vorrangigen Verpflichtungen aus dem Schuldendienst nach.

Neben der Rückzahlung der GORR-Finanzierung hat Prospera auch erhebliche Fortschritte bei der Reduzierung seiner Verbindlichkeiten gemacht. Das Unternehmen konnte seine offenen Verpflichtungen in Höhe von rund 20,5 Mio. $ am 31. Dezember 2023 auf etwa 16,0 Mio. $ senken. Damit hat es sein starkes Engagement für die Verbesserung seiner Finanzlage deutlich gemacht, während es sich zugleich um den Ausbau seiner strategischen Wachstumsinitiativen bemüht. Prospera kann sich angesichts der Rückzahlung der GORR-Finanzierung nun auf die laufenden Erschließungsarbeiten konzentrieren, die zur Steigerung der Produktion und in der Folge der Optimierung des Cashflows beitragen. Gleichzeitig kann PEI aufgrund der vorteilhaften Rohstoffpreise seine laufenden Zahlungsverpflichtungen effizienter erfüllen.

Prospera setzt die Erschließung von mittelschweren Ölvorkommen fort und hat ein Bohrprogramm mit 4 Bohrungen im mittelschweren Ölgebiet in Alberta abgeschlossen. Geophysikalische Protokolle bestätigten das Vorkommen ölhaltiger Reservoirs in allen Richtungsbohrungen. Die erste auf mittlere Ölvorkommen ausgerichtete horizontale Bohrung stieß auf eine hervorragende poröse Lagerstätte mit Ölvorkommen auf achthundert Metern im lateralen Abschnitt. Der DST-Test dieser Horizontalbohrung zeigte einen starken Zufluss von über 50 m³/Tag an Flüssigkeit bei einem Ölanteil von 50 %. Die Ölqualität beträgt 26 bis 30 Grad API. Bislang wurden drei neue Ölvorkommen entdeckt. Die Betriebsaktivitäten konzentrieren sich darauf, diese Bohrungen in Produktion zu bringen, die Betriebszeit der Bohrungen zu optimieren, die horizontale Umwandlung der auf Schweröl ausgerichteten Bohrungen voranzutreiben und die Ausbeute in den Schweröl-Kernkonzessionen zu verbessern.