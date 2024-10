Boom beim E-Rezept, Druck auf die Margen: Redcare im Minus trotz starker Zahlen

Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy, die in Deutschland unter der Marke Shop-Apotheke vertreten ist, investiert künftig noch stärker in das Marketing für das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten mit E-Rezept. Für 2024 soll die bereinigte Ebitda-Marge daher nur noch bei 1,2 bis 2,2 Prozent liegen, wie es am späten Donnerstagabend mitteilte. Bisher war Redcare von 2 bis 4 Prozent ausgegangen.

Abseits der Margenanpassung laufen die Geschäfte für Redcare weiterhin stark. Jefferies-Analyst Martin Comtesse hebt besonders das starke Wachstum bei den verschreibungspflichtigen Produkten (Rx) hervor, das im Vergleich zum Vorjahr um 81 Prozent auf 69 Millionen Euro zulegen konnte.

Noch deutlicher wird der Trend, wenn man die Zahlen aus dem September betrachtet: Hier verdoppelten sich die Umsätze im Bereich verschreibungspflichtiger Medikamente um satte 108 Prozent im Jahresvergleich. Auch das Geschäft mit nicht verschreibungspflichtigen Produkten (Non-Rx) hält sich weiterhin stabil, trotz schwieriger Vergleichswerte aus dem Vorjahr. Analysten loben die aggressive Strategie des Unternehmens, die Marktführerschaft im Rx-Segment zu sichern – auch auf Kosten kurzfristiger Profitabilität. Das Unternehmen will so sein "First Mover"-Potenzial im deutschen Markt optimal auszunutzen, so Analyst Comtesse.

"Wir erwarten, dass die kurzfristigen Margeneinbußen sich durch den Lebenszeitwert der gewonnenen Kunden auszahlen werden. Redcare hat bereits im Vorjahr bewiesen, dass das Unternehmen auf Gruppenebene eine Marge von etwa 3 Prozent erzielen kann, in der DACH-Region sogar bis zu 6 Prozent", schreibt der Jefferies-Analyst, der seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 170 Euro beibehält.

Insgesamt konnte Redcare Pharmacy im dritten Quartal einen Umsatz von 574 Millionen Euro verbuchen, was einer Steigerung von 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht und den Schätzungen der Analysten sowie den Markterwartungen entspricht. Im Non-Rx-Bereich legten die Umsätze um 20 Prozent auf 383 Millionen Euro zu, lagen jedoch leicht unter den Konsenserwartungen. Auch die Gesamterlöse im Rx-Segment, die sich auf 191 Millionen Euro beliefen, lagen im Rahmen der Erwartungen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,40 % und einem Kurs von 134EUR auf Tradegate (04. Oktober 2024, 08:59 Uhr) gehandelt.





