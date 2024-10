Möglicher Profiteur von Schwierigkeiten bei Nike!

Die am vergangenen Dienstag nach Börsenschluss veröffentlichten Zahlen von Nike waren für die Marktteilnehmer eine große Enttäuschung. Auslöser war die gestrichene Prognose. Insgesamt ist die Kursentwicklung seit Anfang des Jahres enttäuschend. Im Vergleich dazu konnten die Aktien des deutschen Konkurrenten Adidas überzeugen. Analysten betonten, dass die Probleme bei Nike intern verursacht wurden und dass Adidas von dieser Schwäche möglicherweise profitieren könnte. Für Adidas könnte dies eine Gelegenheit sein, da der größte Konkurrent sich in einer Übergangsphase befindet. Bei genauerer Betrachtung hat Nike durch den Fokus auf den Online-Handel nun das Nachsehen, nachdem der frei gewordene Regalplatz mit Produkten der Konkurrenz wie Adidas gefüllt wurde. Deshalb wurden die Konkurrenten von Nike von den Verbrauchern stärker wahrgenommen.

Die Aktien von Adidas haben die Schwächephase von Anfang 2022 zum Teil wieder kompensiert. Die Verunsicherung der Marktteilnehmer über den scheidenden CEO Kasper Rorsted per Ende Dezember 2022 war so groß, dass der extreme Kurseinbruch ein partielles Tief am 3. November 2022 bei 93,40 Euro markierte. Aktuell wird der Nachfolger Björn Gulden den damals gestreuten Lorbeeren gerecht und konnte die Kursentwicklung positiv beeinflussen. Vom Tief bei 93,40 Euro hat sich der Kurs mittlerweile um 152 Prozent auf rund 235,70 Euro erholt. Seit Anfang Mai 2024 hat der Kursverlauf eine Seitwärtsrange ausgebildet, die immer noch intakt erscheint. Ab Mitte Juli 2024 wurde die obere Begrenzung bei 243,90 Euro drei Mal getestet, ohne überwunden zu werden. Auch die Unterstützung bei 208,10 Euro hat dem Verkaufsdruck mehrmals standgehalten. Kann Björn Gulden die geplanten Überschüsse auch faktisch erreichen, könnte das Papier die aktuelle Seitwärtsrange nach oben hin verlassen. Dabei könnte der Mitte 2019 etablierte Widerstand bei 261,90 Euro angesteuert werden. Hier würde die expansive Geldpolitik in China und der sinkende Zinszyklus in Europa und den USA den Aktienkurs befeuern.

Adidas AG ST (Tageschart in Euro) Tendenz: