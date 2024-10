Cruz kündigt Stichtag für die Ausgliederung des Hector Silver-Cobalt Project an

Vancouver, British Columbia - 4. Oktober 2024 / IRW-Press / Cruz Battery Metals Corp. (CSE: CRUZ) (OTC Pink: BKTPF) (FWB: A3CWU7) („Cruz“ oder das „Unternehmen“) freut sich, im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 1. August 2024 und 6. September 2024 bekannt zu geben, dass es am 5. September 2024 eine Arrangement-Vereinbarung (die „Arrangement-Vereinbarung“) mit seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft, Makenita Resources Inc. („Makenita“), abgeschlossen hat, gemäß dem das Unternehmen beabsichtigt: (i) alle Rechte, Titel und Beteiligungen an seinem Hector Silver-Cobalt Project (das „Konzessionsgebiet Hector“) zu übertragen, das aus 126 zusammenhängenden, nicht patentierten Konzessionsgebieten mit einer Gesamtfläche von 2.243 Hektar (5.542 Acres) besteht und in den Gemeinden Coleman und Gillies Limit, Larder Lake Mining Division, Timiskaming District, Ontario, Kanada, liegt, und (ii) alle Wertpapiere von Makenita, die als Gegenleistung für das Konzessionsgebiet Hector erhalten wurden (der „Makenita-Ausgliederungsaktie“), an die Wertpapierinhaber von Cruz auf einer anteiligen Basis auszuschütten, alles gemäß einem gesetzlich vorgeschriebenen Plan of Arrangement (das „Arrangement“), der gemäß Part 9, Division 5 des Business Corporations Act (British Columbia) (das „BCBCA“) durchgeführt werden soll.

Stichtag ist der 29. Oktober 2024. Das Versanddatum ist der 5. November 2024 und das Versammlungsdatum ist der 11. Dezember 2024. Die Versammlung wird per „Notice and Access“ abgehalten, und wir empfehlen und ermutigen jeden - persönlich oder durch einen Bevollmächtigten - zugunsten des Arrangements abzustimmen.

James Nelson, President von Cruz, erklärt: „Wir haben jetzt einen Stichtag für die Ausgliederung festgelegt. Sie müssen am 29. Oktober 2024 als Aktionär eingetragen sein, um die Gratisaktien von Makenita zu erhalten, und auch 100 Prozent der Cruz-Aktien in Ihrem Besitz behalten. Dies ist ein sehr netter Bonus für eingetragene Aktionäre, denn Sie erhalten Aktien ohne zusätzliche Kosten. Cruz verfügt derzeit über einen Kassenbestand von weit mehr als eine Million Dollar, weshalb das Unternehmen flexibel und opportunistisch vorgehen kann, um kurz- und mittelfristig einen größtmöglichen Wert für die Aktionäre zu schaffen.“