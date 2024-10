Aktien Frankfurt Eröffnung Dax rutscht unter 19.000-Punkte-Marke Der Dax ist am Freitag mit moderaten Kursabschlägen in den Handel gestartet. In den ersten Minuten sank der deutsche Leitindex um 0,19 Prozent auf 18.979,55 Punkte. Damit setzte er seine Verlustserie fort und rutschte unter die 19.000-Punkte-Marke, …